বিনয়ী আর স্বল্পভাষী হিসেবে ফুটবল বিশ্বে লিওনেল মেসির একটা পরিচিতি আছে। এ কারণে তাঁকে অনেকেই ভালোবাসেন। বিশ্বজোড়া ফুটবলপ্রেমী আর নিজ দল ও প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়দের কাছেও তিনি বেশ জনপ্রিয়।

কেন তাঁকে সবাই ভালোবাসেন, সেটা ইন্টার মায়ামির হয়ে লিগস কাপ শিরোপা জয়ের পর আরও একবার দেখালেন মেসি। লিগস কাপের ট্রফি নিতে পুরস্কার মঞ্চে যাওয়ার আগে তিনি ডেকে নিলেন মায়ামির সাবেক অধিনায়ক ডিআন্ড্রে ইয়েডলিনকে।

ইয়েডলিনকে শুধু ডেকেই নেননি মেসি। নিজের অধিনায়কের বাহুবন্ধনী খুলে দিয়েছেন তাঁকে। এরপর ট্রফিটা দুজন মিলে নিয়েছেন। ইয়েডলিন ট্রফি নেওয়ার পর হয়তো চলে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মেসি ট্রফিসহ তাঁকে নিয়ে যান উদ্‌যাপনের মঞ্চে। সেখানে দুজন মিলে উঁচিয়ে ধরেন ট্রফি।

মেসির এমন বিনয়ের প্রশংসা করছেন অনেকেই। বিশেষ করে বিভিন্ন দেশের সংবাদমাধ্যম মেসির এই বিনয়ের খবর ফলাও করে ছেপেছে। এর আগে পিএসজিতে যাওয়ার পর নেইমারের কাছ থেকে ১০ নম্বর জার্সি না নিয়েও প্রশংসিত হয়েছিলেন এই আর্জেন্টাইন মহাতারকা।

মেসি ইন্টার মায়ামিতে নাম লেখানোর আগে ইয়েডলিনই ছিলেন দলটির অধিনায়ক। তাঁর নেতৃত্বে খুব একটা ভালো খেলছিল না মায়ামি। এমএলএসের ইস্টার্ন কনফারেন্সে সবার নিচে আছে তারা। মেসি আসার পর দলটির কোচের দায়িত্ব নেন তাঁরই স্বদেশি জেরার্দো মার্তিনো। তিনি এসে ইয়েডলিনের কাছ থেকে নেতৃত্ব কেড়ে নিয়ে দেন মেসিকে।

Love to see it. 🤝©️

Leo Messi made sure previous @InterMiamiCF captain DeAndre Yedlin played an equal role in lifting the club’s first trophy. pic.twitter.com/LOoY0ip751

— Major League Soccer (@MLS) August 20, 2023