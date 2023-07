একটি নতুন গন্তব্যের জন্য একটি যাত্রা শুরু হয় রবিউল ইসলাম এবং তারই কয়েকজন কাছের মানুষের। আশা ও অনুপ্রেরণায় পূর্ণ হৃদয়ের গুচ্ছ নিয়ে, তারা গৌরবময় ভবিষ্যত গড়ার এবং স্বপ্নের পথে চলার লক্ষ্যে বেরিয়ে পড়ে।

“ড্রিমস অন দ্য ওয়ে” হল একটি এনপিও (অলাভজনক সংস্থা)। যার লক্ষ্য হল যুব উন্নয়নের অন্যতম সেরা প্ল্যাটফর্ম হিসেবে গড়ে উঠা। তরুণদের অন্তর্নিহিত প্রতিভা বিকাশের জন্য একটি মঞ্চ নিশ্চিত করা, বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করা এবং তাদের উদ্যোক্তা হিসাবে গড়ে তোলাই এর মূল উদ্দেশ্য।

“ড্রিমস্ অন দ্যা ওয়ে” চায় প্রত্যেক তরুণ যেন বুঝতে পারে যে তার নিজস্ব সত্তা আছে। এটি বিভিন্ন সেক্টরে (যেমন: শিক্ষা, সংস্কৃতি, যোগাযোগ, দাতব্য, জনসংযোগ ইত্যাদি) তাদের অন্তর্নিহিত প্রতিভার মাধ্যমে পরিচয় সমৃদ্ধ করার দুর্দান্ত সুযোগ প্রদান করে। এছাড়াও, এটি তরুণদের কিছু স্বেচ্ছাসেবী কাজের সাথে জড়িত হতে সাহায্য করে। উচ্চ মাধ্যমিক শেষ করা রবিউল ইসলাম এবং তার ছোট্ট একটি দল নিয়ে শুরু করা “ড্রিমস্ অন দ্যা ওয়ে” আজ ছড়িয়ে পড়েছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ও সিলেট – দেশের ৪ টি বিভাগীয় অঞ্চলের ২০ টির বেশি জেলায় মোট ১০ টির ও অধিক দলে যুক্ত আছে সহস্রাধিক তরুণ। যাদের লক্ষ্যই হলো নিজেদের উন্নয়ন এবং তা বাকিদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া।

এই অল্প সময়ের যাত্রায় তারা বিভিন্ন অনলাইন ও অফলাইন অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে সারাদেশে হাজার হাজার তরুণের মধ্যে সাড়া ফেলতে সক্ষম হয়েছে। “Victorytizy”, “Ashes Of Genius”, “Travel To Dreams”, “A Course On Canva 1.0”, “Project Tree Plantation”, “Communication Workshop” নামের অনলাইন ইভেন্ট গুলোর মাধ্যমে তারা দেখিয়েছে কিভাবে তরুণদের মাঝে জাগিয়ে তোলা যায় মানবতা, নতুন কিছু করার স্বপ্ন, বড় হওয়ার উদ্দীপনা এবং নিজেকে গড়ার মূলমন্ত্র।

এরই ধারাবাহিকতায় তারা আয়োজন করতে যাচ্ছে আরও একটি অনলাইন শিক্ষা ও সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান, যার নাম “ড্রিমস্ অন দ্যা ওয়ে এবং ড্রিমস্ ফর হিউম্যানিটি ওয়ার্কশপইয়ার্ড – ২০২৩”।

অনুষ্ঠানটিতে থাকবেঃ

সাইবার সচেতনতা, সামাজিক সচেতনতা, মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা, নারীর ক্ষমতায়ন এবং তারুণ্যের প্রেরণার মতো কিছু জীবনমুখী বিষয়ের উপর অনলাইন ওয়ার্কশপ। এসব বিষয়ে আলোচনার জন্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন সংগীত শিল্পী এ্যাভয়েড রাফা ব্যান্ড এর রাইফ আল হাসান রাফা, লেখক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, নাফিস ফুয়াদ, সামাজিক সাইবার বিশেষজ্ঞ, মোঃ নাজমুল হুদাসহ বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞরা। আয়োজনটির মূল উদ্দেশ্য থাকবে তরুণদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি এবং তাদের অনুপ্রাণিত করা।

বার্তাবাজার/এম আই