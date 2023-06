মালয়েশিয়ার আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিষয়ক সংসদীয় কমিটির সভা অনুষ্টিত হয়েছে। ১২ জুন সোমবার মালয়েশিয়ার জাতীয় সংসদ ভবনের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় বাংলাদেশ জাপান, ইতালি, নরওয়ে ,কানাডা, ফিলিপাইন , মেক্সিকো, যুক্তরাজ্য ও তুরস্কসহ ৯টি দেশের কূটনৈতিকরা অংশ নেন।

সভার সভাপতিত্ব করেন মালয়েশিয়ার সুবাং এর সংসদ সদস্য Hon. Tuan Wong Chen এবং সভাপতি Parliamentary Special Select Committee.মালয়েশিয়ার বিভিন্ন প্রদেশ ও রাজনৈতিক দলের ৯ জন সংসদ সদস্যের সমন্বয়ে এই কমিটি গঠিত।

এই সভায় অন্যান্য ৮টি দেশের হাইকমিশন ও দূতাবাসের পাশাপাশি বাংলাদেশ হাইকমিশনকে আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং বৈঠকে বাংলাদেশের হাইকমিশনার মোঃ গোলাম সারোয়ার উপস্থিত ছিলেন।

সভায় নবগঠিত সংসদীয় কমিটির সদস্যদের সাথে বিভিন্ন দেশের পরিচিতি ও মালয়েশিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট দেশের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এই সভার মাধ্যমে, কমিটি মালয়েশিয়ার সাথে অংশগ্রহণকারী দেশসমূহের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নীতিগুলি পর্যবেক্ষণ ও প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে আইনপ্রণেতা হিসাবে তাদের ভূমিকা ব্যাখ্যা করে।

বাংলাদেশের হাইকমিশনার মোঃ গোলাম সারোয়ার সভায় অংশ নিয়ে মালয়েশিয়ার সাথে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রকাশ করেন। হাইকমিশনার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা এবং বাংলাদেশকে বিনিয়োগের অপার সম্ভাবনাময় দেশ হিসেবে তুলে ধরেন। মালয়েশিয়ার বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশে ১০০ টি বিশেষায়িত অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগ করাসহ অন্যান্য দেশের ন্যায় নিজস্ব অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করতে পারে মর্মে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া প্রস্তাবিত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (Free Trade Agreement) আলোচনা দ্রুত শুরু করাসহ মুসলিম প্রধান দেশ হিসেবে বাংলাদেশে একটি শক্তিশালী হালাল ইকো-সিস্টেম প্রতিষ্ঠার ব্যপারে বাংলাদেশের আগ্রহের বিষয়টিতে কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সংশ্লিষ্ট নির্বাহী বিভাগের নিকট তা উপস্থাপন করার অনুরোধ করেন।

এছাড়াও মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারে বাংলাদেশী কর্মীদের ব্যাপক চাহিদার প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক তিনি অভিবাসন ব্যয় কমানোর বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলে যাতে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করে সে ব্যাপারে কমিটিকে অনুরোধ করেন।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিষয়ক Special Select Committee এর সভাপতি Hon. Tuan Wong Chen বাংলাদেশকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সম্ভাবনাময় গন্তব্য হিসেবে নতুনভাবে তুলে ধরার জন্য কমিটির পক্ষ থেকে বাংলাদেশের হাইকমিশনারকে ধন্যবাদ জানান। তিনি আশ্বস্ত করেন যে, বাংলাদেশ-মালয়েশিয়ার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এবং ব্যবসা-বাণিজ্য-বিনিয়োগ সম্প্রসারণে সভায় উপস্থাপিত বিষয়সমূহ এই কমিটি Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Investment, Trade, and Industry এর সাথে আলোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার বিষয়ে সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাবে।

হাইকমিশনার মো. গোলাম সারোয়ার জানান, বাংলাদেশ-মালয়েশিয়ার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক, পারষ্পারিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ এবং বাংলাদেশে মালয়েশিয়ার বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে এই সভা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশাবাদী তিনি।

বার্তা বাজার/জে আই