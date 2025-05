বিশিষ্ট সাংবাদিক তাসনীম খলিল তার ব্যক্তিগত ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে এক স্ট্যাটাসে জানান, তিনি তার এক ভাইকে (পরিচিত ব্যক্তি) অনেক মাস আগে একটি কথা বলেছিলেন। কথাটি হলো, ‘ডান-বাম যেদিকেই যান, বাংলাদেশের নারীদের সাথে বেঈমানী কইরেন না (Do not let the women of Bangladesh down), একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবেন।’

তিনি আরও লেখেন, ‘দেখি এই প্রেডিকশন ঠিক হয় কি না।’

নেত্রনিউজের সাংবাদিক তাসনীম খলিলের এই স্ট্যাটাসে নেটিজেনরা নানা মন্তব্য করছে। একজন তার এ বক্তব্যের সাথে সম্প্রতি নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনের সম্পর্ক টেনে লিখেছেন, “রেজাল্ট সিম্পল, আপনি যদি ‘নারী’ বলতে এখানে নারী কমিশনের নারী ও তাদের অনুসারীদের বুঝায় থাকেন, তাহলে আপনার প্রেডিকশন ভুয়া হবে, ইনশাআল্লাহ। আর যদি আপনি বাংলাদেশের সকল নারীদের মিন করে থাকেন তাহলে প্রেডিকশন সত্য হতে পারে।”

উল্লেখ্য, গত ১৯ এপ্রিল প্রধান উপদেষ্টার কাছে নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন সুপারিশ পেশ করেছে। তবে কিছু সুপারিশ নিয়ে তুমুল আপত্তি দেখা দিয়েছে, হেফাজতে ইসলামসহ ইসলামি দলগুলো এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করে আসছে।

এছাড়া, এ ব্যাপারে অন্তর্বর্তী সরকারের আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল জানিয়েছেন, নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন যে সুপারিশ করেছে, সেটা সরকারি কোনো সিদ্ধান্ত নয়। বড় ধরনের কোনো সংস্কার করতে হলে জাতীয়ভাবে ঐকমত্য হতে হবে। কোনো ভিন্নমত থাকলে সেটি সহনশীলতা এবং শালীনতার মাধ্যমে পেশ করারও আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।