ব্লুমবার্গের সহায়তায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকার ২৫টি গণপরিসরে বাতাসের গুণগতমান যাচাইয়ের জন্য অত্যাধুনিক যন্ত্র স্থাপন করা হবে বলে জানিয়েছেন ডিএনসিসি প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ।

সোমবার (০৫ মে ২০২৫) Inauguration Ceremony Baseline study on the Role of vegetation in Reducing Temperature and Air pollution a sturdy in the information settlements of Dhaka North City Corporation শীর্ষক অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। এসময় তিনি আরও বলেন, উদ্ভিদবিদদের সহায়তায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন এলাকায় ও খালগুলোর দুইপাড়ে গাছ লাগানো হবে।

ডিএনসিসির একটা ইনোভেশন ল্যাব আছে। সেখানে বেশকিছু গবেষণালব্ধ তথ্য রয়েছে, প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানগুলো যদি তাদের গবেষণালব্ধ তথ্যের আদান প্রদান করে তাহলে সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধা হবে। সবাই মিলে একটি বাসযোগ্য শহর বিনির্মাণ করতে সহজতর হবে বলে জানিয়েছেন ডিএনসিসি প্রশাসক। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, এই শহরে যে পরিমান গণপরিসর থাকার কথা ছিল তার তিনভাগের একভাগও নেই। শহরের জলাশয়েরও একই অবস্থা যা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ।

আমাদের গণপরিসরগুলোতে ছায়ার ব্যবস্থা কম। ইতোমধ্যে, এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট বিভাগকে নির্দেশনা প্রদান করেছি বলে জানিয়েছেন ডিএনসিসি প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ। ডিএনসিসি প্রশাসক আরও বলেন, স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে তাপদাহ, বায়ুদূষণ রোধ এবং পরিবেশ দূষণরোধে বিষয়ে সচেতন করার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

বক্তব্য শেষে ডিএনসিসি, কমিউনিটি টাউন ফেডারেশন ঢাকা নর্থ, সিএপিএস (ক্যাপস) ও ওয়ার্ল্ড ভিশন এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত ‘Inauguration Ceremony Baseline study on the Role of vegetation in Reducing Temperature and Air pollution a sturdy in the information settlements of Dhaka North City Corporation’ শীর্ষক অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন ডিএনসিসির প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ।

এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের প্রফেসর ড. মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন, সেন্টার অফ এটমোস্ফেরিক পলুসন স্ট্যাডি এর চেয়ারম্যান ড. আহমেদ কামরুজ্জামান মজুমদার, ওয়ার্ল্ড ভিশনের ন্যাশনাল ডিরেক্টর সুরেশ বাটলেট, ডিএনসিসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আবু সাঈদ মোঃ কামরুজ্জামান, ডিএনসিসির সচিব মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান এবং ডিএনসিসির অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

বার্তাবাজার/এসএইচ