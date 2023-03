উপনির্বাচন : অনিয়ম রোধে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন

চট্টগ্রাম-৮ আসনের উপনির্বাচনে অনিয়ম রোধে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এ সংক্রান্ত একটি নির্দেশনা সংশ্লিষ্ট সবার কাছে পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন ইসির উপসচিব মো. আব্দুছ সালাম।

ইসি জানায়, নির্বাচন কমিশন The Representation of the People Order, 1972 (PO No. 155 of 1972) এর Article 11 (1) এর ক্ষমতাবলে শূন্য ঘোষিত জাতীয় সংসদের ২৮৫ চট্টগ্রাম-৮ নির্বাচনী এলাকায় সংসদ সদস্য নির্বাচনের জন্য গত ২৩ ফেব্রুয়ারি তফসিল ঘোষণা করা হয়। ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী আগামী ২৭ এপ্রিল (বৃহস্পতিবার) ভোটগ্রহণের দিন ধার্য করা হয়েছে।

The Representation of the People Order, 1972 (P.O.No.155 of 1972) এর Article 91A অনুযায়ী জাতীয় সংসদের সাধারণ আসনে সদস্য পদে নির্বাচনে নির্বাচন-পূর্ব অনিয়ম প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ‘নির্বাচনী তদন্ত কমিটি গঠন করার বিধান রয়েছে। শূন্য ঘোষিত আসনে সংসদ সদস্য নির্বাচন উপলক্ষ্যে নির্বাচন-পূর্ব অনিয়ম প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ১ জন ‘যুগ্ম জেলা জজ’ ও ১ জন ‌‘সিনিয়র সহকারী জজ/সহকারী জজ’ এর সমন্বয়ে ‘নির্বাচনী তদন্ত কমিটি’ গঠণ করা প্রয়োজন।

ওই কমিটিকে ‘সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০০৮’ এর বিধি ২(৬) এ সংজ্ঞায়িত ‘নির্বাচন-পূর্ব সময়’ অর্থাৎ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার দিন হতে নির্বাচনের ফলাফল সরকারি গেজেটে প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত The Representation of the People Order, 1972 (PO No. 155 of 1972) এর Article 91A, Article 91B ও Article 91D এর বিধান অনুযায়ী বর্ণিত আচরণ বিধিমালা সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করতে হবে মর্মে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

এ নিয়োগের বিষয়ে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শক্রমে নির্বাচনী তদন্ত কমিটি গঠনের জন্য ১ জন ‘যুগ্ম জেলা জজ’ এবং ১ জন ‘সিনিয়র সহকারী জজ/ সহকারী জজ’ এর মনোনয়ন প্রদানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে অনুরোধ করা হলো।

বার্তাবাজার/এ.আর