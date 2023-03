স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে নিয়ে আয়োজিত পঞ্চম জাতিসংঘ সম্মেলনের দ্বিতীয় পর্বে (এলডিসি-৫) যোগ দি‌তে শ‌নিবার (৪ মার্চ) কাতার সফ‌রে যা‌চ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সফ‌রে কাতা‌রের আমি‌রের স‌ঙ্গে দ্বিপা‌ক্ষিক বৈঠ‌ক করবেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে জ্বালা‌নি খা‌তে সহ‌যো‌গিতার বিষয়‌টি তুলে ধরবে ঢাকা।

বৃহস্পতিবার (২ ম‌ার্চ) পররাষ্ট্র মন্ত্রণাল‌য় আয়ো‌জিত এক সংবাদ স‌ম্মেল‌নে এ তথ‌্য জানা‌নো হয়।

মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র সেহেলী সাবরিন জানান, আগামী ৫ থেকে ৯ মার্চ কাতারের দোহায় স্বল্পোন্নত দেশসমূহ সংক্রান্ত ৫ম জাতিসংঘ সম্মেলনের (এল‌ডি‌সি-৫) দ্বিতীয় পর্ব অনুষ্ঠিত হবে।

কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ বিন খলিফা আল থানি এবং জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের আমন্ত্রণে সম্মেলনে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে উচ্চ পর্যায়ের একটি প্রতিনিধি দল।

প্রধানমন্ত্রীর দোহা সফরে যা থাকছে

৫ মার্চ রোববার সকালে প্রধানমন্ত্রী এলডিসি-৫ সম্মেলনে বিশেষ আমন্ত্রিত বক্তা হিসেবে বক্তব্য দেবেন। অনুষ্ঠানে জাতিসংঘের মহাসচিব, সাধারণ পরিষদের সভাপতি ও এলডিসি গ্রুপের বর্তমান চেয়ার মালাউই-এর রাষ্ট্রপতিও বক্তব্য দেবেন। দুপুরে প্রধানমন্ত্রী স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণের পথে থাকা তিন এশীয় দেশ, বাংলাদেশ, নেপাল ও লাওস কর্তৃক আয়োজিত ‘Sustainable and Smooth Transition for the Graduating Cohort of 2021’ শীর্ষক সাইড ইভেন্টে বক্তব্য দেবেন।

পরদিন ৬ মার্চ সোমবার সকালে প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ও বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত ‘The Rise of Bengal Tiger: Potentials of Trade & Investment in Bangladesh’ শীর্ষক বিজনেস সামিটে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখবেন। ওই দিন দুপুরে সরকারপ্রধান বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত সাইড ইভেন্ট ‘Investment in Research and Development in LDCs for Smart and Innovative Societies’ এ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন।

ওই সাইড ইভেন্টে মিশর, সিঙ্গাপুর, এস্তোনিয়ার মন্ত্রী পর্যায়ের প্রতিনিধি এবং উব্লিউটিও, ইউএন টেক ব্যাংক ফর এলডিসিস-সহ একাধিক আন্তর্জাতিক সংস্থার উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি উপস্থিত থাকবেন। একই দিন সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী জিসিসিভুক্ত দেশসমূহ, ইরাক, জর্ডান, লেবানন ও তুরস্কে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতদের নিয়ে আয়োজিত আঞ্চলিক দূত সম্মেলনে অংশ নেবেন।

৭ মার্চ মঙ্গলবার সকালে প্রধানমন্ত্রীর ‘Enhancing the participation of Least Developed Countries (LDCs) in International Trade & Regional Integration’ শীর্ষক উচ্চ পর্যায়ের গোলটেবিল বৈঠকে কো-চেয়ার হিসেবে অংশগ্রহণ করার কথা রয়েছে। একই দিন বিকেলে প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত সাইড ইভেন্ট ‘Global Partnership for Smooth and Sustainable Graduation: Marching towards Smart Bangladesh’-এ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। ওই সাইড ইভেন্টে ডেনমার্কের মন্ত্রী, ইউএনসিটিএডি-এর মহাসচিব এবং উব্লিউটিও, ইউএনআইডিও, ওইসিডিসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকবেন। একই দিন সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী কাতার প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিকবৃন্দ কর্তৃক আয়োজিত কমিউনিটি ইভেন্টে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন।

প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হিসেবে থাকছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল, শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনি ও বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি।

আগামী ৮ মার্চ দেশে ফিরে আসার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর।

কাতার থেকে জ্বালানি খাতে সহযোগিতা চাইবে বাংলাদেশ

কাতার সফরে এলডিসি-৫ সম্মেলনে যোগ দেওয়ার পাশাপাশি দেশটির আমির শেখ তামিম বিন হামাদ বিন খলিফা আল থানি এবং জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের সঙ্গে বৈঠক করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এছাড়া ইউএনডিপি, ইউএনসিটিএডি ও আইটিইউ’র প্রধানদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বহুপাক্ষিক অর্থনীতি-বিষয়ক অনুবিভাগের পরিচালক ফরিদা ইয়াসমিন জানান, প্রধানমন্ত্রীর সফরে কাতারের আমিরের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে জ্বালানি খাতের বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা উঠে আসবে। সমঝোতা স্মারকের বিষয়টি এখনও পরিষ্কার নয়। তবে এ বিষয়টি নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলছে।

আরেক প্রশ্নের জবাবে ফরিদা ইয়াসমিন বলেন, প্রতি ১০ বছর পরপর এ সম্মেলন হয়। এখন থেকে আবার ১০ বছর পর হবে। বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বের হয়ে যাবে ২০২৬ সালে। সুতরাং এটা হবে বাংলাদেশের জন্য সর্বশেষ এলডিসি সামিটে অংশগ্রহণ।

বার্তাবার/জে আই