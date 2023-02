‘আজকের শিশুরাই স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের কারিগর হবে’

মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা বলেছেন, আজকের শিশু ও কিশোররাই ২০৪১ সালের উন্নত-সমৃদ্ধ, স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের কারিগর। তাই শিশুদের দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা একান্ত অপরিহার্য। সরকার হতদরিদ্র, ছিন্নমূল পথশিশুদের পুনর্বাসন, শিশু শ্রম নিরসন, শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ এবং

শিক্ষা ও বিনোদনের সুযোগ নিশ্চিত করতে নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

সুবিধাবঞ্চিত কিশোর-কিশোরীদের সুরক্ষা ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা হলে, তারা সমাজের

চেঞ্জ এজেন্ট হিসেবে কাজ করবে।

রোববার (৫ ফেব্রুয়ারি) ঢাকায় বিয়াম ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে ইউনিসেফের সহায়তায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বাস্তবায়িত Accelerating Protection for Children (APC) প্রকল্পের আয়োজনে ‘National Program on Harmful Practices and Violence Against Children and Women’ বিষয়ে প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী একথা বলেন।

তিনি বলেন, সরকার মা ও শিশুর পুষ্টি চাহিদা পুরণে মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচির

মাধ্যমে ১২ লাখ ৫৪ হাজার মাকে ‘মা ও শিশু বেনেফিট ভাতা’ প্রদান করছে। শিশুদের

দারিদ্র্য বিমোচন, পুষ্টি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, মননশীলতা, বিকাশ ও নিরাপদ আশ্রয়

ইত্যাদি সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্য, কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ফরিদা পারভীনের সভাপতিত্বে

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সচিব মো: হাসানুজ্জামান কল্লোল।

অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইউনিসেফের চাইল্ড প্রোটেকশন চিফ নাতালিয়ে

ম্যাককৌলি, অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ ওয়াহিদুজ্জামান, প্রকল্প পরিচালক এস এম

লতিফ ও ইউনিসেফের চাইল্ড প্রটেকশন ম্যানেজার এলিজা কল্পনা প্রমুখ।

বার্তাবাজার/এ.আর