জাবিতে বিডিবিও-সমকাল লিডারশীপ বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিডিবিও-সমকাল জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াড এনজাইমদের নিয়ে লিডারশীপ বিষয়ক কর্মশালা ও সার্টিফিকেট প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

আজ শুক্রবার (২৫ নভেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান অনুষদের গ্যালারিতে এ কর্মশালা শুরু হয়। কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন সমকাল সুহৃদ ও বিডিবিও’র সদস্যরা।

অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বিডিবিও-সমকাল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োটেকনোলজি এন্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ।

আয়োজকরা জানান, এনজাইমদের লিডারশীপ ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে সংগঠন পরিচালনা সহজ হয়। তাদের নিজেদের ডেভেলপমেন্ট হলে বিডিবিও অঞ্চলগুলোর কর্মীদের লিডারশীপ ডেভেলপমেন্ট হবে। তাই তারা এই লিডারশীপ বিষয়ক কর্মশালা ও সার্টিফিকেট প্রদানের আয়োজন করেছেন।

কর্মশালায় ‘Leadership in Life Sciences: Challenges of 21 Century and Beyond’ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এনজাইমদের। প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের হর্টিকালচার বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. মোর্শেদুল ইসলাম।

পরে বাংলাদেশ জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াড আয়োজনে সহযোগিতা করায় স্বীকৃতি স্বরূপ তাদেরকে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাবির বায়োটেকনোলজি এন্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক উম্মে সালমা যোহরা, বিশেষ অতিথি হিসেবে বিডিবিও জাহাঙ্গীরনগর অঞ্চলের অহব্বায়ক অধ্যাপক শাহেদুর রহমান, বিডিবিও কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক সৌমিত্র চক্রবর্তী এবং যুগ্ম সাধারণ তারিক রহমান উপস্থিত ছিলেন।

রবিউল/বার্তাবাজার/এম আই