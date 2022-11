ভিডিও: ডিম-টমেটোর পর ফের সপাটে চড় খেলেন প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁ

আবারও ব্যক্তি আক্রোশের শিকার হয়েছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। প্রকাশ্যেই খেয়েছেন এক নারীর চড়। গত রোববার (২০ নভেম্বর) এই ঘটনা ঘটে এবং সেটির একটি ভিডিও ইতোমধ্যেই ভাইরাল হয়েছে।

মেহর নিউজ এজেন্সির বরাত দিয়ে সোমবার (২১ নভেম্বর) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে ভারতীয় বার্তাসংস্থা এএনআই এবং সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমস।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, একটি ভাইরাল ভিডিওর উদ্ধৃতি দিয়ে মেহর নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে, গত রোববার ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর মুখে আবারও চড় মারা হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ভিডিও ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, ফরাসি প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁ কোথাও যাচ্ছিলেন এবং এসময় জলপাই সবুজ টি-শার্ট পরা এক নারী তাকে চড় মারেন।

Emmanuel Macron got slapped up again pic.twitter.com/puqyPnJOyB

— Luke Rudkowski (@Lukewearechange) November 20, 2022