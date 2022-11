মেজর জেনারেল আমিনুল হকের পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৩তম সমাবর্তনে অন্যান্যদের মাঝে পিএইচডি অর্জন করেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অত্যন্ত মেধাবী অফিসার মেজর জেনারেল একেএম আমিনুল হক।

তিনি আর্থ অ্যান্ড এনাভায়রলমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের অধীনে ডিজাস্টার সায়েন্স এন্ড ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স বিভাগ থেকে পিএইচডি ডিগ্রী প্রাপ্ত হন। তার গবেষণার বিষয় ছিল “Development of Open Space Management System to Response Scenario Earthquake in Dhaka Metropolitan Area’।

উল্লেখ্য যে, জেনারেল আমিন কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণীতে বিএসসি পাশ করেন। তিনি BUET থেকে কম্পিউটার সায়েন্স এবং ইন্জিনিয়ারিং (CSE) ডিগ্রি অর্জন করেন। এছাড়াও তিনি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিইউপি থেকে দুটি মাষ্টারস ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি জীবনের সকল পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন।

জানা যায়, তার পরিবারের সকলেই অত্যন্ত মেধাবী। তার মা রত্বাগর্বা, বাবা পানি উননয়ন বোর্ডের একজন প্রকৌশলী ছিলেন। বড় ভাই জনাব একেএম এনামুল হক শামীম সরকারের পানি সম্পদ উপমন্ত্রী, বোন অর্থনীতিতে মাষ্টারস করে একটি বেসরকারি ব্যাংকের উচ্চপদে আছেন। তার ছোট ভাই ডাঃ একেএম আশ্রাফুল হক সিয়াম বাংলাদেশের একজন সনামধন্য কার্ডিয়াক সার্জন।

