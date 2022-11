৪৯ যাত্রী নিয়ে লেক ভিক্টোরিয়ায় বিমান বিধ্বস্ত (ভিডিও)

বুকোবার একটি বিমানবন্দরে অবতরণের চেষ্টা করার সময় একটি যাত্রীবাহী বিমান তানজানিয়ার লেক ভিক্টোরিয়ায় বিধ্বস্ত হয়েছে। রোববার (৬ নভেম্বর) এ দুর্ঘটনাটি ঘটে। বিমানটিতে ৪৯ জন যাত্রী ছিল বলে জানা গেছে।

বিমানটিতে ৪৯ জন যাত্রী ছিল বলে জানা গেছে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন তানজানিয়া ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনের (টিবিসি) বরাত দিয়ে এ তথ্য জানায় এবিসি নিউজ।

টিবিসি জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত ১৫ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। কিন্তু কোন হতাহতের ঘটনা ঘটেছে নাকি তা জানা যায়নি। বিমানটি রাজধানী দার এস সালাম থেকে ছেড়েছিল। ঝড় ও ভারী বৃষ্টির কারণে রোববার সকালে ভিক্টোরিয়া লেকে বিধ্বস্ত হয়।

Precision Air flight plunges into Lake Victoria when landing at Bukoba Airport in Tanzania, authorities say rescue operations underway. pic.twitter.com/GKKMEG2Wux

