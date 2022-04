বুলডোজার দিয়ে এটিএম ভেঙে টাকার বাক্স চুরি (ভিডিওসহ)

এটিএম বুথ থেকে টাকা চুরি করার জন্য চোরেরদল যা করল তা দেখে রীতিমত সবাই অবাক। সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই ঘটনার ভিডিওটি ভাইরাল হয়েছে।

ভারতের মহারাষ্ট্রের সাংলি জেলায় ঘটেছে এমনই এক ঘটনা। শুক্রবার রাতে চুরেরদল বুলডোজার নিয়ে হাজির হয় এটিএম ভল্ট লুট করার জন্য! পরে সেই বুলডোজার দিয়ে এটিএম ভেঙে চুরমার করে টাকার বাক্স নিয়ে গেল। খবর হিন্দুস্তান টাইমস, নিউজ18 এর।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল এই ভিডিও দেখে অনেকেই চমকে উঠেছেন। এটিএম মেশিন লুট করার জন্য চোর বুলডোজার ব্যবহার করেছে, যা রীতিমতো ভয়ংকর। এটিএম লুটের এমন ঘটনা আগে কখনো ঘটেনি।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া সেই ভিডিওটি শেয়ার করা হয়েছে টুইটারে। @DextrousNinja নামের একটি টুইটারের প্রোফাইল থেকে শেয়ার করা হয় এই ভিডিও। সেখানে দেখা যাচ্ছে, এক চোর প্রথমে এসে এটিএমের দরজা খুলে দেয়। তারপর দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে বুলডোজারটি এটিএমের ওপর আছড়ে পড়ে। একের পর এক আঘাত করতে থাকে সেই এটিএমের ওপর। এরপর এটিএমের যে বাক্সে টাকা থাকে সেই বাক্সটিকে ভাঙতে থাকে বুলডোজার। পুরো ঘটনাটি ধরা পড়েছে সেখানকার সিসিটিভি ক্যামেরায়।

নিউজ18 এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এটিএম বুথের ভিতরের একটি সিসিটিভির ভিডিও ফুটেজ অনুসারে- দুর্বৃত্তরা বুলডোজার দিয়ে দরজা ভেঙে মেশিনটি উপড়ে ফেলে। তবে মেশিনটি বের করার পর ক্রেনটি একটি গর্তে আটকে গেলে চোরেরা মেশিনটি ফেলে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। এটিএমের ভল্টের ভিতরে থাকা ২৭ লাখ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ চোরদের ধরতে অভিযান শুরু করেছে।

এখানে ভিডিওটি দেখুন

While in other states JCB bulldozers are used to remove illegal enroachments of rioters.

In Maharashtra's Sangli, JCB bulldozer was used to loot a ATM machine in

Such is the fearlessness of goons. pic.twitter.com/XSmBbv7Qnr

— #DextrousNinja🇮🇳 (@DextrousNinja) April 24, 2022