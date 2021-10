ভাতা প্রদানে ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করতে হবে: সমাজকল্যাণ মন্ত্রী

সমাজকল্যাণমন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ বলেছেন, জিটুপি পদ্ধতিতে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে শতভাগ ভাতাভোগীকে নির্বিঘ্নে ভাতা প্রদান করতে হবে। ভাতা প্রদানে ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করতে হবে।

মন্ত্রী রোববার (১০ অক্টোবর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে জাতীয় সমাজসেবা একাডেমিতে উপপরিচালক ও সমপর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য আয়োজিত ‘পরিচালন, ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়ন বিষয়ক উচ্চতর প্রশিক্ষণ (ADVANCE COURSE ON OPERATION, MANAGEMENT AND DEVELOPMENT-ACOMD) বিষয়ক কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চ্যুয়ালি যুক্ত হয়ে এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে সমাজসেবা অধিদফতরের মহাপরিচালক শেখ রফিকুল ইসলাম ও জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির অধ্যক্ষ শাফায়েত হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রী বলেন, প্রশিক্ষণ পেশাগত জীবনে উৎকর্ষ সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান অত্যন্ত মূল্যবান। এ জ্ঞানের মাধ্যমে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সেবাসমূহ প্রদানে আরো গতিশীলতা আসবে।

মন্ত্রী আরো বলেন, গরিব, দুঃখী ও সাধারণ মানুষের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রত্যাশানুযায়ী কাজ করতে হবে। মন্ত্রী ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি ও অনিয়ম পেলে তা দ্রুত নিরসন করার নির্দেশনা দিয়ে বলেন, গরিব ও অসহায় মানুষ যেন সেবা পেতে কোনোরূপ হয়রানির শিকার না হয় সে বিষয়ে সবাইকে সচেতন থাকতে হবে।

বার্তা বাজার/টি