আজ বিশ্ব শান্তি দিবস

আজ ইংরেজি বছরের ২১ সেপ্টেম্বর, বিশ্ব শান্তি দিবস। বিশ্ব শান্তি দিবস বা আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস জাতিসংঘ কর্তৃক প্রস্তাবিত একটি আন্তর্জাতিকভাবে পালিত দিন যা এর সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত বিশ্বের সকল দেশ ও সংগঠন কর্তৃক যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালিত হয়ে থাকে।

পৃথিবী থেকে যুদ্ধ, হিংসা, আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগের মতো ঘটনা মুছে ফেলতেই প্রতি বছর ২১ সেপ্টেম্বর বিশ্বব্যাপী এই দিবসটি পালন করা হয়ে থাকে। প্রসঙ্গত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস প্রথমবার পালন করেছিল ১৯৮২ সালে। ১৯৮২ সালে এই দিবসের থিম ছিল – “The Right to peace or people”.

একটি যুদ্ধবিহীন বিশ্ব প্রতিষ্ঠার (যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই স্লোগানে) লক্ষ্যে ১৯৮১ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত নম্বর ৩৬/৬৭ প্রস্তাব অনুসারে প্রতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসের “তৃতীয় মঙ্গলবার” জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশন শুরু হওয়ার দিনটিকে “আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস” হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

পরবর্তীতে, ২০০১ সালের ৭ সেপ্টেম্বর, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত ৫৫/২৮২ নম্বর প্রস্তাব অনুসারে ২০০২ সাল থেকে প্রতি বছরের ২১ সেপ্টেম্বর “আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস” হিসেবে উদযাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

“আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস” উপলক্ষে প্রথমে জাতিসংঘের মহাসচিব “শান্তি ঘণ্টা” বাজান ও বিশেষ বাণী প্রদান করেন। এছাড়াও বিভিন্ন দেশের শিল্পী, শিক্ষাবিদ ও মানবপ্রেমিকদের শান্তি দূত হিসেবে নিয়োগ করেন ও তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড স্মরণ করেন।

এছাড়াও বিভিন্ন দেশ ও সংস্থা তাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন করেন।

“শান্তি আমার অধিকার” ( Right to Peace) অত্যন্ত অর্থবহ প্রতিপাদ্য নিয়ে ২১ শে সেপ্টেম্বর একটি স্মারক দিবস হিসাবে ৭০ তম আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস – ২০১৮ উৎযাপন করা হয়েছে। -উইকিপিডিয়া

বার্তা বাজার/এসজে