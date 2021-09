জবিতে বিজ্ঞান ও প্রকৌশলে গণিতের প্রয়োগ বিষয়ক ওয়েবিনার

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) গণিত বিভাগের উদ্যোগে “Applications of Mathematics in Science and Engineering” শীর্ষক একটি ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার দুপুর ৩ টায় অনলাইন প্লাটফর্ম জুম মিটিং এ ওয়েবিনারটি অনুষ্ঠিত হয়।

ওয়েবিনারে মূল গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন গণিত বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. শরাবান তোহুরা। তার গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল স্কিউড ক্যাভিটিতে নন-নিউটোনিয়ান ফ্লুইডের ফ্লো ও হিট ট্রান্সফারের প্রভাব।

উক্ত ওয়েবিনারে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণিত বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. শরিফুল আলম। চেয়ারম্যান তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, এ ধরনের ওয়েবিনার আয়োজনের মধ্য দিয়ে বিভাগের শিক্ষকবৃন্দের গবেষণা ফলাফল এবং অনার্স প্রথম বর্ষ থেকে শেষ বর্ষ পর্যন্ত বিভিন্ন কোর্সের বিষয় বস্তুগুলোর বাস্তব জীবনে প্রয়োগ সম্পর্কে সকলে অবহিত ও উচ্চতর গবেষণায় অনুপ্রাণিত করবে।

তিনি আরও বলেন, তার সময়কালে এ ধরনের সেমিনার আয়োজনে ভবিষ্যতে সব ধরনের প্রয়োজনীয় সহযোগীতা দিয়ে যাবেন।

অনুষ্ঠানের সেশন চেয়ার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উক্ত ওয়েবিনার কমিটির আহবায়ক অধ্যাপক ড. মোঃ সরোয়ার আলম। তিনি বলেন, বিজ্ঞান ও প্রকৌশলের প্রসারে গণিতই মূল উপকরণ। গবেষণাকে উৎসাহিত করার অংশ হিসেবে আজকের এই ওয়েবিনারের আয়োজন এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের সেমিনার অব্যাহত থাকবে।

ওয়েবিনারটি উপস্থাপনা করেন সহযোগী অধ্যাপক ড. মোস্তাক আহমেদ। ওয়েবিনারে উপস্থিত ছিলেন গণিত বিভাগের সকল শিক্ষকবৃন্দ এবং বিভিন্ন বর্ষের শিক্ষার্থীরা। এছাড়াও দেশী ও বিদেশী কয়েকজন গবেষক ওয়েবিনারটিতে যুক্ত ছিলেন।

মো.সুমন/বার্তা বাজার/এসজে