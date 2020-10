বোরকা পরেও ধর্ষণ কি কমছে? প্রশ্ন মিমের

দেশে প্রতিনিয়তই ঘটছে ধর্ষনের ঘটনা। প্রতিদিনই নির্যাতনের শিকার হচ্ছে কোন না কোন নারী। আর এসব ধর্ষণের ঘটনা ঘটলেই এক শ্রেণির মানুষ মেয়েদের পোশাকের দোষ দিতে শুরু করেন। তারা বলেন, মেয়েরা বোরকা পরেলেই নাকি সব ধর্ষণ বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, বোরকা পরা মাদ্রাসার ছাত্রীরাও ধর্ষণের শিকার হচ্ছে।

বোরকা যে ধর্ষণ থামাতে পারে না, সেটাই আবার মনে করিয়ে দিলেন অভিনেত্রী বিদ্যা সিনহা মিম।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মিম লিখেছেন, বোরকা পরেও নিরাপদ নেই মেয়েরা। ধর্ষণ কি কমছে? এর শেষ কোথায়? মেয়ে হয়ে জন্ম নেয়াটাই কি পাপ? তুমি ধর্ষক, তোমার জন্মটাতো মেয়ের গর্ভেই। পৃথিবীর আলোতো কোনো মেয়েই দেখিয়েছে তোমাকে। তবে কেন মেয়ের প্রতি এতো তৃষ্ণা? অন্য মেয়েকে স্পর্শ করতে কি ভেসে আসেনা মায়ের চেহারাটা?’

তিনি আরও লিখেছেন, ‘তুমি পুরুষ না, কারণ তোমার পুরুষত্বে কালিমা আছে। তুমি মানুষ না কারণ তোমার বিবেকের অভাব, তুমি ধর্ষক। yes, you are a rapist. Pls #STOPRAPE. প্রতিটা ধর্ষককে উন্মুক্ত স্থানে এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হোক। চিনিয়ে দেয়া হোক ওরা ধর্ষক, ওদের বিচার এভাবেই হবে।’

বার্তাবাজার/কে.জে.পি