আইপিএলের বিরুদ্ধে ‘থিম সং’ চুরির অভিযোগ

করোনাভাইরাস শঙ্কাকে পাশ কাটিয়ে আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাতের মাঠে শুরু হতে যাচ্ছে আইপিএলের ১৩তম আসর। ইতোমধ্যে দলগুলো দুবাইতে পৌঁছে অনুশীলনে ব্যস্ত হয়েছে।

আর এরইমধ্যে চুরির অভিযোগে বিতর্কিত হতে যাচ্ছে ভারতের ক্রিকেটের সবচেয়ে বেশি জমকালো এই লিগ। সম্প্রতি এবারের আসরের থিম সং প্রকাশিত হয়েছে। আর প্রকাশের পর পরই এটি চুরি করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন ভারতীয় র‌্যাপার কৃষ্ণা কাউল।

এ বিষয়ে নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে পোস্ট দিয়েছেন কৃষ্ণা। টুইটে তিনি দাবি করেছেন, ২০১৭ সালের প্রকাশ পাওয়া তার গান ‘দেখ কৌন আয়া ওয়াপস’থেকে চলতি বছরের আইপিএলের থিম সং নকল করা হয়েছে।

কৃষ্ণা লিখেছেন, ‘আমার গানের নকল করে আইপিএলের থিম সং বানানো হয়েছে। অথচ আমার কাছ থেকে অনুমতি নেয়া হয়নি। ক্রেডিটও দেওয়া হয়নি। খবরটি ছড়িয়ে দিন। যাতে ওরা আর সহজে পার না পেয়ে যেতে পারে।’

কৃষ্ণার এই টুইটের পরেই ভারতের নেট দুনিয়া তোলপাড় শুরু হয়। ইতোমধ্যে ৭১০০ টি রিটুইট হয়ে গেছে। #IPLAnthemCopied হ্যাশট্যাগ টুইটারে ট্রেন্ডিং হয়ে গেছে।

তবে কৃষ্ণার এমন অভিযোগ খণ্ডনে কোনো তথ্য প্রমাণাদি না দিলেও গণমাধ্যমে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড (বিসিসিআই) জানিয়েছে, এই চুরির কোনো তথ্য তাদের কাছে নেই।

The greater the setback 😷

The stronger the comeback 💪

We can sum it up in 3 words:

🄰🄰🅈🄴🄽🄶🄴 🄷🅄🄼 🅆🄰🄿🄰🅂 🎶

Watch #Dream11IPL starting Sept 19 on @DisneyPlusHS, @StarSportsIndia @Hotstarusa #Dream11IPL #AayengeHumWapas #StrongerTogether #Anthem pic.twitter.com/e2Iro79Kv6

— IndianPremierLeague (@IPL) September 6, 2020