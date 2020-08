ফেক একাউন্ট বন্ধে কী করবেন, জানাল পুলিশ

বিশ্বে যোগাযোগের সবচেয়ে জনপ্রিয় মাধ্যম হচ্ছে ফেসবুক। এ ম্যাধ্যমটির ব্যবহারকারীর সংখ্যা যেমন বাড়ছে তেমনি বাড়ছে হেনস্তার ঘটনাও। কমেন্টস, ইনবক্স কিংবা টাইমলাইনে বাজে মেসেজ বা ছবি পাঠিয়ে উত্ত্যক্ত করেন অনেকেই।

এ ধরণের অবস্থায় কী করণীয় অনেকেই জানেন না। ভুক্তভোগীদের এবার সেই পরামর্শই দিয়েছে বাংলাদেশ পুলিশ। তাদের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে পরামর্শ দিয়ে বলা হয়েছে, ‘প্রথমে ফেক অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে ফেসবুক কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট করতে হবে। এজন্য ফেক আইডির প্রোফাইলে যেতে হবে। তারপর ওই পেজের message বক্সের পাশে তিনটি ডট (…) চিহ্নিত আইকনে ক্লিক করে Find Support or Report Profile-এ যেতে হবে।

এরপর Please select a problem to continue শিরোনামে একটি অপশন আসলে সেখানে বিভিন্ন ক্যাটাগরি থেকে Pretending to be someone সিলেক্ট করতে হবে।

ভুক্তভোগী ব্যক্তি নিজে রিপোর্ট করলে Who are they pretending to be? এই অপশনে Me নির্বাচন করে রিপোর্ট করা সম্পন্ন করতে হবে।

ফেসবুক বন্ধুরা রিপোর্ট করলে Who are they pretending to be? অপশন থেকে A Friend অপশনে ক্লিক করলে Which friend? এর স্থলে আসল অ্যাকাউন্টধারী ভুক্তভোগী ফেসবুক বন্ধুর প্রোফাইল নির্বাচন করে রিপোর্ট সম্পন্ন করতে হবে।

ফেক আইডির সম্পূর্ণ প্রোফাইল লিংকসহ স্ক্রিনশট নিয়ে সংরক্ষণ করে নিকটস্থ থানা পুলিশকে অবহিত করুন।

সিআইডি’র সাইবার পুলিশ সেন্টারে আপনি সরাসরি নিজে এসে অভিযোগ জানাতে পারেন।

এছাড়াও নিম্নবর্ণিত যেকোনো মাধ্যমে অভিযোগ পাঠাতে পারেন- হটলাইন: ০১৭৩০৩৩৬৪৩১ই-মেইল: [email protected]

ফেসবুক পেজ: https://www.facebook.com/cpccidbdpolice/

