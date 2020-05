খিদের জ্বালায় মরা কুকুরের মাংস খাচ্ছে মানুষ (ভিডিও)

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে দেশবাসীকে বাঁচাতে গত ২৫ মার্চ থেকে ভারতে লকডাউন জারি করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এর ফলে সংক্রমণের হার অনেকটা কমানো গেলেও প্রচণ্ড সমস্যায় পড়েছেন প্রান্তিক শ্রেণির মানুষ ও পরিযায়ী শ্রমিকরা।

বিগত কয়েকদিন ধরেই তাঁদের দুঃখ ও দুর্দশার কথা নিয়ে সরগরম ভারতের রাজনীতি। এর মধ্যেই পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরতে প্রচুর শ্রমিকের মৃত্যুও হয়েছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। কিছুদিন আগে মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদে রেললাইনে ঘুমিয়ে থাকার সময় ট্রেনে কাটা পড়ে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু হয় ১৬ জন পরিযায়ী শ্রমিকের। রেললাইনে পড়ে থাকা তাঁদের না খাওয়া রুটির ছবি দেখে চোখে জলে এসেছে প্রায় সবার। এবার খিদের জ্বালায় রাস্তার উপরে বসে এক ব্যক্তিকে মরা কুকুরের মাংস থেকে দেখা গেল। এই ঘটনার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট হওয়ার পরেই ভাইরাল হয়েছে। যা দেখে শিউরে উঠছেন নেটিজেনরা।

দু’মিনিট এক সেকেন্ডের ওই ভিডিওটি রাজস্থানের জয়পুরের কাছে দিল্লি-জয়পুর হাইওয়ের উপরে তোলা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ভিডিওটিতে দেখা যাচ্ছে, একজন ব্যক্তি রাস্তার ধারে বসে রয়েছেন। আর তাঁর সামনে পড়ে রয়েছে একটি মরা কুকুর। ওই ব্যক্তিকে কুকুরটির শরীর থেকে মাংস ছিঁড়ে খেতে দেখা যাচ্ছে। তবে একটু পরে দেখা যায় একজন ব্যক্তি একটি গাড়ি থেকে নেমে এসে ওই ব্যক্তিকে একটি খাবারের প্যাকেট ও জলের বোতল দিয়ে যান।

ভিডিওটি সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট হওয়ার পরে তা দেখে শিউরে উঠছেন সবাই। কেউ কেউ বলছেন, লকডাউনের ফলে দেশের গরিব মানুষ ও পরিযায়ী শ্রমিকদের অবস্থা কী রকম হয়েছে তা এই ভিডিওটি দেখলেও বোঝা যাচ্ছে। এরকম অনেক ঘটনার ছবিই ধরা পড়ছে দেশের হাইওয়েগুলিতে। তবুও ঠান্ডা ঘরের মধ্যে বসে থাকা মানুষগুলির মধ্যে কোনও হেলদোল দেখা যাচ্ছে না।

A heartbreaking video from #DelhiJaipur highway, a man who wasn't having food, was eating a dead dog.@yogitabhayana @India_NHRC @ashokgehlot51 @SachinPilot @DC_Gurugram @JaipurCongress#heartbroken #poor #MigrantsOnTheRoad pic.twitter.com/hW6eaMl18M

— Ananya Bhatnagar (@anany_b) May 20, 2020