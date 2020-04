করোনায় মৃতদের শরীর থেকে ছড়ায় না ভাইরাস: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানাচ্ছে, কোনও ব্যক্তি করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেলে তাঁর শরীর থেকে ভাইরাস অন্য কারও দেহে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে।

ডব্লিউএইচও জানিয়েছে, করোনাভাইরাস আক্রমণে মূলত শ্বাসযন্ত্র ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তাই মৃত ব্যক্তির থেকে এই ভাইরাস অন্য কারও শরীরে ছড়ানের সম্ভাবনা নেই। মৃতদেহের সংস্পর্শে থাকলে যক্ষ্মা, রক্তবাহিত কোনও ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটতে পারে। কিন্তু করোনাভাইরাস রক্ত বা বায়ুবাহিত নয়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তাদের ওয়েবসাইটে ‘Infection Prevention and Control for the safe management of a dead body in the context of COVID-19’ শিরোনামে একটি লেখা প্রকাশ করেছে। সেখানেই করোনার সংক্রমণ নিয়ে বিভিন্ন তথ্য দেওয়া রয়েছে। বলা হয়েছে, করোনাভাইরাস ড্রপলেট, ফোমাইটস, ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ এবং মলের মাধ্যমে ছড়াতে পারে। কিন্তু এই ভাইরাস বায়ুবাহিত নয়। তবে এই ভাইরাসের গতিবিধি সম্পর্কে এখনও বিজ্ঞানীরা সম্পূর্ণ স্পষ্ট ধারণা পাননি। তাই নতুন কোনও তথ্য পাওয়ার আগে পর্যন্ত সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে বলে জানিয়েছে হু।

অনেক সময় ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়ে মৃত ব্যক্তির শ্বাসতন্ত্র ময়নাতদন্তের সময় অসতর্কতাবশত সংক্রমণের ঘটনা ঘটতে পারে। এছাড়া ইবোলা, মারবার্গ এবং কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মৃত ব্যক্তির শরীর থেকে সংক্রমণ ছড়াতে পারে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত ব্যক্তির থেকে অন্যের শরীরে সংক্রমণ ছড়িয়েছে, এমন নজির এখনও পর্যন্ত বিশ্বের কোথাও পাওয়া যায়নি।

বার্তাবাজার/কে.জে.পি