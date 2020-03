ডাটা পোর্টেবিলিটি টুল চালু করেছে ফেসবুক। ইউরোপ, লাতিন আমেরিকা ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে বসবাসকারীরা এ সুবিধা পাবেন।

এ টুলের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা চাইলে ফেসবুকে শেয়ার করা নিজেদের ছবি বা ভিডিও গুগল ফটোজেও পাঠাতে পারবেন। ফলে আলাদা করে গুগলের ছবি শেয়ারিং ও অনলাইন স্টোরেজ এ প্রবেশ করতে হবে না।

ফেসবুকের সেটিংস থেকে ‘transfer a copy of your photos and videos’ অপশনে ক্লিক করলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে সাইটটিতে বিনিময় করা ছবি বা ভিডিওগুলো জমা হবে গুগল ফটোজে। শিগগিরই ব্যবহারকারীদের জন্য টুলটি উন্মুক্ত করা হবে। ফেসবুক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সেবার সঙ্গে তথ্য বিনিময়ের সুযোগ দিতেই এ উদ্যোগ।

বার্তা বাজার / ডব্লিও.এস