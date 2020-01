বিয়ে ভাঙছে সানজিদা-আমিরের!

ভারতের টেলিভিশনের জনপ্রিয় দম্পতিদের মধ্যে সানজিদা শেখ-আমির আলি জুটি। তবে শুধু টিভি-র পর্দায় নয়, ব্যক্তিগত জীবনেও আমির-সানজিদার প্রেম নিয়ে বেশ আলোচনায় থাকে। তবে সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে, এই দম্পতির সুখের স্বর্গে নাকি ভাঙন ধরেছে। এমনকি আমির ও সানজিদা দুজনে একসঙ্গে থাকছেন না বলেও খবর। আমির ও সানজিদা দুজনেই নাকি এবার বিবাহ বিচ্ছেদের পথে হাঁটার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

বেশ কিছুদিন ধরেই আমির সানজিদার সম্পর্কটা বিশেষ ভালো নেই। তাঁরা আলাদা থাকতে শুরু করেছেন।’

তবে প্রতিবেদন অনুসারে তাঁদের পক্ষ থেকে কিছুদিন আগেই অভিনেতা আমির আলির সঙ্গে যোগাযোগ করলে এবং এবিষয়ে প্রশ্ন করলে আমির বলেন, ‘আমি তো বুঝতেই পারছি না আপনারা এটা কী ধরনের কথা বলছেন! ‘

আবার সানজিদা-আমিরের বিচ্ছেদের খবর ছড়িয়ে পড়ার ঠিক তিন মাস পর আমিরের জন্মদিনে তাঁর সঙ্গে সেলফি পোস্ট করেন সানজিদা। যাঁর ক্যাপশানে অভিনেত্রী লেখেন, ‘আমির আলি আমার মনে হয় স্বপ্ন না দেখে তুমি তোমার ভালোবাসা ভরা জীবন চালিয়ে নিয়ে যাও।’

আবার সানজিদার জন্মদিনেও তাঁর একটা সুন্দর ভিডিয়ো শেয়ার করেন হাবি আমির আলি। যার ক্যাপশানে আমির আলি লেখেন, ”Happy bday love.. Ull always be a part of me n in my heart always.. stay happy n blessed..’

তবে আমির সানজিদার বিয়ে ভাঙা নিয়ে আরও একটি সূত্র বলছেন, ”আমির ও সানজিদার মধ্যে যে সমস্যা তৈরি হয়েছে সেটা এক্কেবারেই প্রাথমিক একটা সমস্যা। তবে তাঁরা সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার চেষ্টা করছেন। তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের কোনও সম্পর্ক নেই।’

প্রসঙ্গত, আমির-সানজিদা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন ২০১২ সালের ২ মার্চ। এর আগে ‘বলিউডশাদি ডট কম’কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আমি জানিয়েছিলেন তিনি বিয়ে বিষয়টা নিয়ে প্রথমে খুব ভয় পেতেন, এবং ভয়ে ভয়ে সানজিদাকে প্রেমের প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

আমিরের কথায়, ‘সানজিদা সবসময়ই আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, তবে আমি খুব ভয় পেতাম। তবে আমার মা সানজিদাকে বিয়ে করার জন্য আমায় তাড়া দিত। তবে দীর্ঘদিন সানজিদার সঙ্গে একসঙ্গে থাকতে থাকতে আমায় সেই ভয়টা আর নেই। তবে আমি তো ভাবতে পারি না যে আমি সানজিদাকে হাঁটু গেড়ে বসে ফিল্মি কায়দায় বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলাম।’

বার্তাবাজার/কে.জে.পি