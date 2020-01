কৃষি বিজ্ঞানী মোঃ সহিদুল হক বীর এর দক্ষিণ কোরিয়া থেকে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন

কৃষি বিজ্ঞানী মোঃ সহিদুল হক বীর দক্ষিন কোরিয়ার চুংনাম ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি থেকে স্কলারশীপ পেয়ে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন।তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের(ময়মনসিংহ্) কৃষিতত্ব বিভাগের ছাত্র।তার ডিগ্রীর শিরোনাম ছিল Growth Response of Rice and Population Dynamics of Paddy Weeds under Climate Change Condition.

চুংনাম ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির প্রফেসর Dr. Kee Woong Park (কোরিয়া) এর তত্বাবধানে গবেষণা চালান সহিদুল হক।তিনি তার গবেষণায় দেখান যে ধান ও ধানের আগাছা উচ্চ তাপমাত্রায় ইতিবাচক বৃদ্ধির প্রতিক্রিয়া দেখানোর ক্ষমতা রাখে এবং ধান উৎপাদনের সহজাত নেতিবাচক প্রভাবসহ আগাছার সাথে আরও বেশি প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা প্রদান করতে পারে। তার এই গবেষণার জন্য তিনি কোরিয়ান Weed Sciene Society থেকে ১৯১৭ সালে Best award লাভ করেন।

ড. মোঃ সহিদুল হক বীর গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার লখিয়াপাড়া গ্রামের বীর পরিবারের মরহুম আব্দুল কাদের বীর ও মিসেস্ ফিরোজা বেগমের ৬ষ্ঠ সন্তান। তার বাবা বাংলাদেশ জাতীয় কাবাডি দলের একজন সুপরিচিত খেলোয়ার এবং নাজিমাবাদ দ্বিমূখী উচ্চ বিদ্যালয়ের স্বনামধন্য ইংরেজীর শিক্ষক ছিলেন।

ড. বীর শৈশব কাল থেকেই অনেক মেধাবী ছিলেন। তিনি বিদ্যালয়ে প্রথম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত যথারীতি প্রথম স্থান দখল করে তার মেধার সাক্ষর রাখেন। তিনি নাজিমাবাদ দ্বিমূখী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসিতে এবং চিলমারী সরকারী ডিগ্রী কলেজ থেকে এইচএসসিতে প্রথম শ্রেণী পেয়ে কৃতিত্বের সাথে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনের সুযোগ লাভ করেন। তিনি দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক ২২ টি গবেষণা পত্র প্রকাশ এবং ছয়টি দেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তার এই সাফল্যের পিছনে বড় ভাই মরহুম মাহমুদুল হক বীরের অবদান অনস্বীকার্যৃ বলে উল্লেখ করেন।

বার্তা বাজার / ডব্লিও.এস